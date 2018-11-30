شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد بكأس زايد للأندية الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب بتروسبورت، في إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان لقاء الذهاب على استاد برج العرب انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه كابونجو كاسونجو.

وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

جنش، محمد عبدالغني، محمود علاء، حمدي النقاز، عبدالله جمعة، فرجاني ساسي، محمود عبدالعزيز، إبراهيم حسن، كهربا، أوباما، كاسونجو.

على الجانب الآخر بدأ الاتحاد بتشكيل مكون من:

الهاني سليمان، محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، محمد ناصف، نور السيد، أحمد داوودا، أحمد مجدي، كريم الديب، رزاق سيسيه، خالد قمر.