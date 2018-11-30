شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يعلن قائمة الأهلي لمباراة بتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، لمواجهة بتروجت، ضمن مؤجلات الدوري، غدا السبت.

وجاءت القائمة كالتالي:

شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وكريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبري رحيل وأيمن أشرف وباسم على ومحمد هاني، وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد حمدي.