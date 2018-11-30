انت الان تتابع تفاصيل خبر إذاعة إسبانية تكشف هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 30 نوفنبر 2018 09:02 مساءً - كشفت إذاعة إسبانية شهيرة عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية"، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية الفرنسية المتخصصة لأفضل لاعب في العالم سنوياً، قبل أيام قليلة على الإعلان رسمياً في الحفل المرتقب.

وذكرت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن الكرواتي لوكا مودريتش سيكون الفائز بـ "الكرة الذهبية" لعام 2018، في الحفل الذي سيقام بمقر المجلة في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أن القائمة النهائية للجائزة الفردية المرموقة، ستضم "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، فضلاً عن قائد منتخب كرواتيا.

وفي حال فوز نجم منتخب كرواتيا بالجائزة الفردية الرفيعة، فإنه سيخلف "الدون" البرتغالي، الذي حصدها في العامين الماضيين، لتألقه اللافت مع ريال مدريد ومنتخب البرتغال.

وكان نجم خط وسط ريال مدريد قد تُوّج هذا العام بجائزة "أفضل لاعب في أوروبا"، المقدمة من الاتحاد القاري للعبة، إضافة إلى جائزة "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، على حساب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، وذلك بعدما لعب دوراً بارزاً في فوز "الملكي" بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة توالياً.

كما وقع الاختيار على مودريتش كأفضل لاعب في مونديال روسيا، الذي أقيم صيف هذا العام، وعرف وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، قبل خسارة اللقب العالمي أمام فرنسا بنتيجة (2-4).

في ذات السياق، أكد مدير تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية باسكال فيري أنه أبلغ الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، وذلك خلال محادثة عبر الإنترنت مع بعض قراء المجلة.

وأوضح أنه تم أيضاً إبلاغ الفائزين بالجائزتين المستحدثتين هذا العام، وهنا يدور الحديث حول؛ جائزة أفضل لاعبة، وأفضل لاعب دون 21 عاماً، مشيراً إلى أن رد فعل الفائزين كان "مؤثراً لأقصى درجة ممكنة".

تجدر الإشارة إلى أن التصويت على "الكرة الذهبية"، التي هيمن عليها ميسي ورونالدو مناصفة في آخر 10 سنوات، يقتصر على 176 صحفياً من جميع أنحاء العالم، بحيث يكون من حقّ كل صحفي اختيار 5 لاعبين، يحصل المرشّح الأول على 6 نقاط، و5 للثاني، و4 للثالث، و3 للرابع، ونقطة وحيدة للمرشّح الأخير.