انت الان تتابع تفاصيل خبر دولة عربية مرشحة لاستضافة أمم أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 30 نوفنبر 2018 09:02 مساءً - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، سحب تنظيم نهائيات أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم استجابتها لدفتر التحملات، وفتح باب الترشح للدول الراغبة في تنظيم أغلى بطولة في القارة السمراء.

وبات المغرب أكبر المرشحين لاستضافة البطولة، وذلك بعد الإعلان عن سحب شرف تنظيمها من الكاميرون خلال اجتماع عقده الاتحاد اليوم في العاصمة الغانية أكرا؛ لعدم جاهزية ملاعبها.

ويتقدم المغرب المرشحين لاستضافة هذا العرس الكروي الأفريقي، بفضل توفر ملاعب جاهزة فيه، وبنيات تحتية هائلة، حيث كان من المقرر أن يستضيف نسخة عام 2015 قبل أن يعتذر بسبب تفشي وباء إيبولا حينها.

كما أنه نافس مؤخراً على استضافة مونديال 2026، قبل أن يخسر الرهان أمام الملف الثلاثي الأمريكي (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا).

والمغرب في حال ترشحه قد يواجه منافسة شرسة من جنوب أفريقيا المتوقع ترشحها أيضاً، لكن "كاف" قد يمنح شرف تنظيم البطولة للبلد الشمال الأفريقي بحكم أن جنوب أفريقيا سبق لها أن نظمت البطولة القارية في نسختي 1996 و2013.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة الأفريقية المقبلة ستشهد مشاركة 24 منتخباً، وستقام في فصل الصيف، وذلك للمرة الأولى، وإذا حصل المغرب على الاستضافة فستكون المرة الثانية في تاريخه.