انت الان تتابع تفاصيل خبر "قطر" يحقق انتصاره الرابع في الدوري المحلي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 30 نوفنبر 2018 09:02 مساءً - حقق فريق قطر، مساء الجمعة، انتصاره الرابع في الموسم الحالي للدوري المحلي لكرة القدم.

وتغلب قطر على مضيفه السيلية بهدف نظيف في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة المحلية.

وسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد حسين السعيدي في الدقيقة الـ15 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد قطر إلى 14 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد السيلية عند 25 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر الدحيل الترتيب برصيد 34 نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها تعادل الأهلي مع ضيفه أم صلال سلبياً، ليرتفع رصيد الأول إلى 23 نقطة في المركز الخامس، في حين ارتفع رصيد الأخير إلى 17 نقطة في المركز السابع.