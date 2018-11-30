انت الان تتابع تفاصيل خبر تشيلسي يرفض عرض برشلونة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 30 نوفنبر 2018 09:02 مساءً - رفض نادي تشيلسي الإنجليزي عرضاً من نظيره برشلونة الإسباني للحصول على خدمات لاعب للبلوز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "ميرور"، إن تشيلسي رفض عرضاً من برشلونة لضم مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويتطلع برشلونة للتعاقد مع مدافع جديد في الفترة المقبلة، لتعويض غياب الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي ما يزال يعاني من إصابة في ركبته اليسرى.

وحاول برشلونة التعاقد مع المدافع الدنماركي الشاب من تشيلسي، خاصة أنه أعرب مؤخراً أنه لا يشعر بالرضا بسبب قلة خوض المباريات تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري.

ويسعى برشلونة للحصول على مدافع جديد للفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لحين التعاقد الصيف المقبل مع الهولندي ماتياس دي ليجت من أياكس.