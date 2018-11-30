انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. هذا الملعب يحتضن موقعة "السوبر كلاسيكو" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 30 نوفنبر 2018 09:02 مساءً - بات في حكم المؤكد أن يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل نادي ريال مدريد الإسباني، الموقعة الكروية المرتقبة بين الغريمين الأرجنتينيين بوكا جونيورز وريفر بليت، في إياب الدور النهائي لبطولة كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وأجمعت وسائل إعلام إسبانية، من بينها صحيفة "آس"، التي تصدر من العاصمة مدريد، على أن "نهائي القرن"، كما بات يُطلق عليه، سوف يقام في التاسع من الشهر المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، الخميس، أن الشرطة في إسبانيا عقدت اجتماعاً مع الحكومة ومسؤولي النادي الملكي، وكذلك مع ممثلين لاتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) لمناقشة الضمانات الأمنية الكافية لاستضافة "السوبر كلاسيكو" في معقل الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن تتوصل جميع الأطراف المعنية، وهنا يدور الحديث حول النادي الإسباني والفيفا والكونميبول واتحاد الكرة الإسباني، إلى اتفاق خلال الساعات القليلة القادمة لإقامة المباراة في مدريد، بانتظار الحصول على الموافقة النهائية من الحكومة الإسبانية.

ولفتت إلى أن هناك شبه اتفاق على إقامة المباراة بملعب "سانتياغو برنابيو" في التاسع من ديسمبر المقبل، في الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس (10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

وسبق لريفر بليت اللعب على ملعب ريال مدريد في خمس مناسبات، في حين خاض بوكا جونيورز مباراتين فقط على الملعب الذي استضاف نهائي كأس العالم عام 1982، وعدداً من المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتمتلك إسبانيا ثالث أكبر تجمع للجالية الأرجنتينية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي، وهو ما يشجع المسؤولين على إقامة المباراة هناك.

يُذكر أن إياب الدور النهائي تأجل مساء السبت المنصرم في مناسبتين، قبل أن يؤجّل اللقاء 24 ساعة، ثم جاء الإعلان بتأجيل المواجهة حتى إشعار آخر؛ وذلك بسبب رشق جماهير ريفر بليت حافلة بوكا جونيورز بالزجاجات والحجارة، وهو ما تسبب بتحطّم نوافذ الحافلة وإصابة عدد من لاعبي الفريق المنافس، كما تسبّب إطلاق قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريق الجماهير في إصابة عدد من لاعبي بوكا جونيورز باختناق.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة ذهاب الدور النهائي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، على ملعب "لا بومبونيرا"، معقل بوكا جونيورز، ليتأجل الحسم إلى موقعة الإياب حيث سيضمن الفائز بها القبض على الكأس القارية وضمان المشاركة في كأس العالم للأندية,