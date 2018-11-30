شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يفشل في تجاوز الفيحاء والفيصلي يتعادل مع القادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

خسر الأهلي فوزا مهما عندما سمح لضيفه الفيحاء بإدراك التعادل 1-1 في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+2) في المواجهة التي جرت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأخفق الأهلي في الحفاظ على تقدمه بهدف عمر السومة الذي سجله في الدقيقة 69 مستفيدا من صناعة وتمريرة عبدالله السعيد العرضية داخل منطقة الجزاء، كما فشل قبلها الأهلي في ترجمة عدد من الفرص تهيأت له أمام مرمى الفيحاء، خاصة فرصتي عبدالرحمن غريب وعمر السومة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة وبقي في المركز الثالث بعد أن فرط في فرصة معادلة نقاط النصر صاحب المركز الثاني.

أما الفيحاء، فقد رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر.

وضمن الجولة نفسها، سمح القادسية لضيفه الفيصلي أيضا بإدراك التعادل بعد أن تقدم أولا عن طريق إلتون خوزيه في الدقيقة 46، حيث عادل الفيصلي النتيجة عبر لويس جوستافو في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

ورفع القادسية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ11، كما رفع الفيصلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع.