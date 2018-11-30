شكرا لقرائتكم بوكا جونيورز يواصل مساعيه للفوز بكأس ليبرتادوريس بدون خوض مواجهة ريفر بليت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ بوكا جونيورز الأرجنتينى مساعيه القوية لحصد لقب كأس ليبرتادوريس، بدون خوض إياب الدور النهائى أمام مواطنه ريفر بليت، يوم 9 ديسمبر المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأعلن بوكا جونيورز، أنه استعان باثنين من أفضل خبراء القانون الرياضى الدولى، من أجل الانضمام لهيئة الدفاع عن النادى، في أزمة نهائى كأس ليبرتادوريس.



وطالب النادى الأرجنتنيى باعتباره بطلا لكأس ليبرتادوريس، بعد الاعتداء على حافلته قبل مباراة إياب الدور النهائى أمام ريفر بليت، لكن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" رفض ذلك.



وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه سيسلك كل الطرق الشرعية للحفاظ على حقوقه، وتحقيق العدالة، بانضمام اثنين من أفضل المتخصصين فى القانون الرياضي الدولى، ضمن هيئة الدفاع عن النادى.