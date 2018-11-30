شكرا لقرائتكم روما يتلقى صدمة قوية بغياب دجيكو والشعراوي لمدة 3 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى فريق روما الإيطالي صدمة كبيرة، فى غياب اثنين من أبرز مهاجميه هما البوسني إدين دجيكو والإيطالي صاحب الأصول المصرية ستيفان الشعراوي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، ويسعى الثنائي بقوة للعودة قبل مواجهة يوفنتوس. ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" أن الثنائي سيغيبان لمدة 3 أسابيع عن صفوف الذئاب ، وقد يعودان لمواجهة يوفنتوس قبل نهاية ديسمبر. ويعاني فريق روما من غياب الثنائي ، حيث يستعد لمواجهة إنتر ميلان فى قمة الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي الأحد. وغاب دجيكو عن مواجهة روما أمام ريال مدريد الثلاثاء الماضي فى الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتى خسرها الجيلاروسي بثتائية نظيفة، فى حين بدأ الشعراوي المباراة وخرج مصابا بعد 22 دقيقة فقط.

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