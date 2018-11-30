شكرا لقرائتكم جوارديولا يتمنى بقاء هدف ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى، أن إدارة ناديه ستقوم بكل ما يلزم من أجل أن يجدد اللاعب الإسبانى، صاحب الأصول المغربية، إبراهيم دياز تعاقده مع السيتى.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى انتقال دياز إلى ريال مدريد عقب نهاية عقده فى الصيف المقبل.

جاء ذلك خلال حديث المدرب فى المؤتمر الخاص بمواجهة بورنموث غدا السبت فى الجولة الـ14 من الدورى الإسبانى، حيث قال "لو لم نستطع الفوز فى المباريات، فالناس سيقولون بأننا لا نستطيع الحفاظ على نفس معيار الجودة ولكن نحن نلعب بنفس المستوى فى آخر 16 شهراً”جميع اللاعبين مهمين للفريق ولكن من حيث الدقائق فبالتاكيد لابورت مهم لنا بشكل كبير".

وتابع جوارديولا، قائلا "دى بروين ليس جاهز بعد للمشاركة مع الفريق، سنقيم إصابة برناندو سيلفا و خيسوس وجوندوجان، سنرى إن كانوا جاهزين لمباراة بورنموث"

وتحدث جوارديولا عن دياز، قائلا "إن كان لا يرغب بالبقاء فنصيحتى له أن يرحل حن نريده وأن يقوم بتجديد عقده لأربعة أو خمسة سنوات وسنقوم بكل شئ ولكن الأمر بيده، ونصيحتي له إن لم يرغب بالبقاء فعليه أن يرحل، الأمر بسيط، نحن نقوم بحمايته مثل جادسون وفيل ولكن هو من عليه أن يقرر".