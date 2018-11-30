شكرا لقرائتكم جمهور الزمالك يعتف لحلمى طولان قبل مواجهة الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هتف جمهور الزمالك، لحلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري، قبل مباراة الفريقين التي ستقام علي استاد بتروسبورت، في اياب دور الـ١٦ بالبطولة العربية.

وتوجه حلمي طولان لجمهور الزمالك بعد الهتاف له ثم هتف جمهور الفريق الأبيض للثلاثي خالد قمر وأحمد داوودا ورزاق سيسيه لاعبو القلعة البيضاء فى المواسم الأخيرة.