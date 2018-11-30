شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة السعودي يعلن عن أسماء أعضاء لجانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد الكرة السعودي، يوم الجمعة، في حسابه الرسمي على "تويتر" عن أسماء أعضاء لجانه، إلى جانب أعضاء لجنة فض المنازعات.

وترأس فارس الضبيبان لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التي ضمت في عضويتها كلا من معيض الشهري "نائبا" و حسن التخيفي و متعب الأحمد و جابر الجهني.

وضمت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، أضواء العريفي "رئيسًا" و نور شبيب "نائبًا" و نايف العبيد و عوض آل خضر و عمر الحسن، وتولى مبارك المطوع رئاسة اللجنة الطبية، على أن يكون أنس الدهيشي "نائبا"، و ضمت عضوية اللجنة فيصل العنزي و أحمد القرني و عبدالله الغنام.

وقرر اتحاد الكرة تكليف محمد باصم برئاسة لجنة الاستئناف، ويزيد الرشيد نائبا له، إلى جانب الأعضاء أحمد باناعمة و أحمد القنيعان و محمد الثبيت، وشهدت قائمة لجنة فض المنازعات تواجد عبدالرحمن العبدالكريم "رئيسًا" و فيصل أبو خلف "نائبا" وعضوية إبراهيم النعيم وفهد الحجيري وعبدالرزاق العنزي و سعيد الشهراني.

وتولى جيمس كيتشينغ رئاسة لجنة الانضباط والأخلاق، بجانب أيمن الرفاعي "نائبا"، وضمت أيضا عبدالعزيز السويلم وعبدالمجيد البطي و هاني المالكي، بينما أعلن الاتحاد السعودي عن أن رئيس اللجنة الفنية سيعين لاحقا، على أن يكون عمر باخشوين "نائبا"، بالإضافة إلى تواجد الأعضاء يحيى العيافي و تركي السلطان و خالد الفرحان وبندر الأحمدي، وذات الأمر بالنسبة للجنة الحكام التي كشف اتحاد الكرة عن تعيين رئيسها في وقت لاحق، على أن يتواجد خليل جلال في منصب نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى الأعضاء عثمان القصبي ومحمد الغامدي و عبدالله الشلوي.

وضمت عضوية لجنة المسابقات عادل البطي "رئيسا" و صالح التويجري "نائبا" والأعضاء محيسن الجمعان وخالد الطاسان وعبدالمجيد المنصور.