شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 15 دقيقة من النهاية .. الزمالك والاتحاد بدون أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال التعادل السلبى يسيطر على مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بعد مرور 75 دقيقة من اللقاء المقام حاليا بملعب بتروسبورت فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حمدى النقاز، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة

خط الوسط : فرجانى ساسى، ومحمود عبد العزيز "زيزو"، ومحمود كهربا، ويوسف أوباما، وإبراهيم حسن

خط الهجوم : كاسونجو

بينما بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : محمد ناصف ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق

خط الوسط : نور السيد و أحمد مجدى وأحمد داودا وكريم الديب

خط الهجوم : خالد قمر ورزاق سيسيه.

وتتأخر انطلاقة الشوط الثانى بعد قيام بعض جماهير الاتحاد بإلقاء طوب تجاه محمود جنش حارس الزمالك ليقوم الأخير بإخطار الحكم ويسلم الطوبة لمراقب المباراة مما استغرق بعض الدقائق قبل بداية الشوط .

مع بداية الشوط الثانى تضيع فرصة هدف محقق للزمالك بالدقيقة 46 بعد توغل حمدى النقاز من الجبهة اليمنى ويمرر الكرة تجاه أوباما لكن ينقض عليها دفاع الاتحاد وينقذ الموقف فى اللحظات الأخيرة .

ويسدد خالد قمر كرة قوية بالرأس بالدقيقة 50 لكنها تعلو العارضة البيضاء .

ويسيطر الزمالك على الكرة بشكل تام خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثانى مع تراجع لاعبى الاتحاد والاعتماد على الهجمات المرتدة .

ويجرى حلمى طولان أولى تغييرات الاتحاد بالدقيقة 57 بنزول بناهينى وخروج أحمد داودا لتنشيط الجانب الهجومى .

وتضيع فرصة هدف محقق من الزمالك بالدقيقة 60 بعد خطأ من الهانى سليمان حيث سقط الكرة من يده لتصل ليوسف أوباما ويسددها تجاه المرمى لكنها تمر بجوار القائم الأيمن للفريق السكندرى .

ويمرر محمد ناصف عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الزمالك ينقض عليها بناهينى ويسددها بقوة لكن يتصدى لها جنش .

وينفرد كاسونجو بمرمى الاتحاد بالدقيقة 65 لكن يعلن الحكم وجوده فى موضع تسلل ورغم ذلك سدد الكونغولى الكرة بغرابة شديدة خارج المرمى .

ويشهر الحكم على صباح أولى البطاقات الصفراء بالدقيقة 68 فى وجه محمود علاء بعد تدخله بقوة مع كريم الديب لاعب الاتحاد .

ويطالب كهربا حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بالدقيقة 70 لكنه يشير باستكمال اللعب .