شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حتى فى التسلل كاسونجو يهدر الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى فى الكرات المحتسبة أوفسايد يهدر الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الابيض الفرص، حيث أنفرد بالمرمى في الدقيقة 64 وأهدر فرصة التسجيل، قبل أن يحتسب الحكم العراقى الكرة تسلل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من، فى حراسة المرمى: محمود جنش، وفى خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، وفى خط الوسط: فرجانى ساسى، محمود عبدالعزيز "زيزو"، محمود كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، وفى خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.

بينما يخوض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى : الهاني سليمان، في خط الدفاع: محمد ناصف ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق، في خط الوسط: نور السيد و أحمد مجدي وأحمد داودا وكريم الديب، في خط الهجوم:خالد قمر ورزاق سيسيه.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف علي استاد برج العرب.