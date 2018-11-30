شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "أوباما" يفشل في استغلال خطأ حارس الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل يوسف اوباما لاعب الزمالك في استغلال خطأ الهاني سليمان حارس مرمي الاتحاد السكندري في الدقيقة 60 ، ليهدر فرصة تسجيل الهدف الاول للفريق الابيض في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن إياب دور الـ16 للبطولة العربية.
ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من ، فى حراسة المرمى: محمود جنش، وفى خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، وفى خط الوسط: فرجانى ساسى، محمود عبدالعزيز "زيزو"، محمود كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، وفى خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.
بينما يخوض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى : الهاني سليمان، في خط الدفاع: محمد ناصف ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق، في خط الوسط: نور السيد و أحمد مجدي وأحمد داودا وكريم الديب، في خط الهجوم:خالد قمر ورزاق سيسيه.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف علي استاد برج العرب.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "أوباما" يفشل في استغلال خطأ حارس الاتحاد السكندري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .