شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "أوباما" يفشل في استغلال خطأ حارس الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل يوسف اوباما لاعب الزمالك في استغلال خطأ الهاني سليمان حارس مرمي الاتحاد السكندري في الدقيقة 60 ، ليهدر فرصة تسجيل الهدف الاول للفريق الابيض في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من ، فى حراسة المرمى: محمود جنش، وفى خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، وفى خط الوسط: فرجانى ساسى، محمود عبدالعزيز "زيزو"، محمود كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، وفى خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.

بينما يخوض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى : الهاني سليمان، في خط الدفاع: محمد ناصف ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق، في خط الوسط: نور السيد و أحمد مجدي وأحمد داودا وكريم الديب، في خط الهجوم:خالد قمر ورزاق سيسيه.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف علي استاد برج العرب.