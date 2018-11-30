شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يصرف النظر عن ضم النيجيري دانيال سوزا في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة، النظر عن التعاقد مع المهاجم النيجيرى دانيال سوزا هداف الدورى النرويجى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان سوزا خضع للاختبار فى وادى دجلة، خلال الفترة الماضية للوقوف على مستواه، الا انه لم يقنع الجهاز الفني الدجلاوي.

ويسعي دجلة لتدعيم صفوفه بأحد العناصر الهجومية المميزة في انتقالات يناير، من أجل مساعدة المدير الفني علي تطبيق خطته الفنية علي اكمل وجه، خاصة وأن دجلة يمتاز حاليًا بالسيطرة والاستحواذ في جميع مبارياته بالدوري، دون وجود مهاجم سوبر يستطيع ترجمة تلك السيطرة لأهداف