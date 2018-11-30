شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يهزم الطلائع وديا بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الإنتاج الحربي فوزا علي نظيره طلائع الجيش بثلاثة اهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى .
سجل ثلاثية الانتاج محمد رجب هدفين وعبد الله راشد هدف .
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها 9 ديسمبر المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، بينما يستعد الإنتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 11 ديسمبر المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة للدوري .
وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديراً فنياً للفريق خلفاً لمحمد حلمى ، فيما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى سلبياً .
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