السبب الحقيقي وراء سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" صباح اليوم الجمعة، سحب تنظيم نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2019، من الكاميرون، وجاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي،في العاصمة الغانية أكرا، حيث فتح المجال أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة، ضرورة التقدم بملفاتها بشكل فوري.

التهديد بـ السحب

وبد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في التفكير بسحب ملف التنظيم من الكاميرون منذ شهر يوليو الماضي عندما امتعض مسؤولو الاتحاد الأفريقي من اللجنة الكاميرونية المنظمة للبطولة بسبب تأخر أشغال البناء والإصلاح لأبرز المنشات الرياضية...