رياضة | سر اشتباك حارس الاتحاد السكندري مع الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر اشتباك حارس الاتحاد السكندري مع الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الهاني سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري بالاشتباك مع المصورين الموجودين داخل ارضية الملعب عقب انتهاء الشوط الاول من مباراة الزمالك وسيد البلد في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

واعتدى الحارس على احد المصريين عقب انتهاء الشوط الاول، بالإضافة لقذفه زجاجة المياة في وجه المصورين

وردت جماهير الاتحاد الموجودة في المدرجات بتوجيه السباب ضد المصورين، ثم هتفت لحارس الفريق "راجل يا هاني".