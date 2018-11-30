رياضة | جماهير الإتحاد تلقى لاعبي الزمالك بالزجاجات والطوب قبل بداية الشوط الثاني (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الإتحاد تلقى لاعبي الزمالك بالزجاجات والطوب قبل بداية الشوط الثاني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس زايد للأندية الأبطال نفط الوسط 0 x

16:00 2 الهلال الزمالك 0 x

19:00 0 الاتحاد السكندري الدوري الإنجليزي كارديف سيتي - x

22:00 - ولفرهامبتون الدوري السعودي القادسية 1 x

16:25 1 الفيصلي أهلي جدة 1 x

17:30 1 الفيحاء

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