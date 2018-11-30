رياضة | جماهير الاتحاد تعتدي على لاعبي الزمالك بزجاجات المياه

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قامت جماهير الاتحاد السكندري الموجودة في مدرجات ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس بتوجيه وصلة من السباب لحارس الزمالك محمود عبد الرحيم جنش، عقب نزوله أرض الملعب. وتأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب قيام جماهير الاتحاد السكندري بقذف جنش بزجاجات المياه، لتتدخل قوات الأمن في محاولة لاحتواء الأزمة.

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