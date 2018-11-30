رياضة | علي غزال يكشف حقيقة توقيعه مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي غزال يكشف حقيقة توقيعه مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي غزال، مدافع منتخب مصر، أنه لم يوقع حتى الأن مع النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال غزال، في تصريحات تلفزيونية: "كل مفاوضات النادي الأهلي حاليًا مع وكيلي فقط، وأمامنا فترة حتى يناير لنحسم الأمر بشكل نهائي".

وأضاف: "شرف لأي لاعب التوقيع للنادي الأهلي، ولكني أهتم بالمقابل المادي لأني وصلت لسن 26 عاما، وأملك أسرة، بالأضافة إلى أنني لاعب حر فلن أكلف خزينة النادي الذي سأنتقل له أي أموال".

واختتم: "أملك أكثر من عرض خارجي، والأيام المقبلة سأدرس الأمر جيدا للخروج بقرار نهائي".