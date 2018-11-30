رياضة | الفيحاء يوقف انتصارات الأهلي بمشاركة السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيحاء يوقف انتصارات الأهلي بمشاركة السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق الفيحاء أن يخطف نقطة ثمينة من مباراته ضد الأهلي اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم عمر السومة بهدف أول لفريق الأهلي خلال الدقيقة 69، بعد تمريرة عرضية أرضية من المصري عبدالله السعيد، ومن ثم نجح جوميز في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 92 للفيحاء.

وبهذه النتيجة؛ يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ23 نقطة بعد تعثره أمام الفيحاء فيما يتواجد الأخير في المركز التاسع بـ12 نقطة.