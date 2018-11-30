كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيحاء يوقف انتصارات الأهلي بمشاركة السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استطاع فريق الفيحاء أن يخطف نقطة ثمينة من مباراته ضد الأهلي اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم عمر السومة بهدف أول لفريق الأهلي خلال الدقيقة 69، بعد تمريرة عرضية أرضية من المصري عبدالله السعيد، ومن ثم نجح جوميز في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 92 للفيحاء.
وبهذه النتيجة؛ يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ23 نقطة بعد تعثره أمام الفيحاء فيما يتواجد الأخير في المركز التاسع بـ12 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الفيحاء يوقف انتصارات الأهلي بمشاركة السعيد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .