رياضة | التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة بين الزمالك والاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة بين الزمالك والاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره الاتحاد السكندري باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد بتروسبورت في إياب دور الستة عشر ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم : محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وإبراهيم حسن ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .

وبدأت المباراة ساخنة من جانب الفريقين وهجوم مبكر من الزمالك من عمق الملعب وبعد سلسة تمريرات تصل الكرة عند كهربا الذي سددها بيسراه لكنها تصطدم بمدافع الاتحاد وتخرج إلى ركنية في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

وتستمر سيطرة الزمالك المبكرة على مجريات اللعب ويمرر فرجاني ساسي كرة طولية يلتقطها الهاني سليمان حارس الاتحاد قبل وصولها لأوباما .

ويرد الاتحاد السكندري بهجمة خاطفة لرزاق سيسيه من الجانب الأيمن داخل المنطقة لكن يتصدى لها جنش بثبات في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة .

وينطلق كهربا في دفاعات الاتحاد السكندري ويمرر الكرة بينية لكن مدافع الإتحاد يقطع الكرة من أمام كاسونجو في عمق دفاع الاتحاد بعدها يحاول الزمالك تنويع اللعب من جانبي الملعب وخاصة من ناحية اليمين عن طريق النقاز وإبراهيم حسن .

وينحصر اللعب قليلا وسط الملعب ويمرر النقاز عرضية تمر من أمام كاسونجو بعدها يرد الاتحاد بمرتدة لكنها تمر بدون خطورة على مرمى الزمالك .

وفي الدقيقة 18 ينطلق داوودا في دفاعات الزمالك في محاولة لشن هجمة على مرمى جنش لكن دفاع الزمالك يبعد الكرة بعيدا عن منطقة الخطورة وترتد بهجمة خاطفة لكن إبراهيم حسن كان في موقف تسلل .

وتستمر محاولات الزمالك ويسدد كاسونجو الكرة من خارج المنطقة يتصدى لها الهاني سليمان في الدقيقة 24 من عمر المباراة بعدها يمرر النقاز عرضية تمر من فوق رأس كاسونجو ثم يخرجها دفاع الإتحاد إلى ركنية .

وتهدأ المباراة قليلا وينحصر اللعب في وسط الملعب بعدها كاد كاسونجو أن يستغل خطأ لاعبي الاتحاد في تشتييت الكرة لكن تسديدته خرجت أعلى المرمى في الدقيقة 30 من عمر المباراة .

ويمر الاتحاد بهجمة من الجانب الأيسر وتمر الكرة عرضية عن طريق محمد ناصف يقابلها خالد قمر برأسه لكن جنش يتصدي لها بنجاح وينقذ مرماه من فرصة لزعيم الثغر بعدها يسدد سيسيه الكرة لكن يبعدها الدفاع في الدقيقة من عمر المباراة .

ويتوغل كهربا من جديد ويقود هجمة للزمالك يرسلها عرضية من داخل منطقة الجزاء تصل عند أوباما يسددها قوية تصطدم بيد بمدافع الاتحاد وتمر بعيدا .

وتتواصل محاولات الزمالك في الوقت الأخير من الشوط الأول ويمرر عبدالله جمعة عرضية من الجانب الأيسر لكن الكرة لم تجد متابعة من هجوم الزمالك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .