رياضة | فوز عزب أشمون والجمالية والشال بالقسم الرابع في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز عزب أشمون والجمالية والشال بالقسم الرابع في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقيمت اليوم أربع مباريات بالمجموعة الثانية بالقسم الرابع منطقة الدقهلية، حيث حققق ف يق عزب أشمون فوزا غاليا خارج ملعبه علي حساب فريق شهادة بهدفين دون مقابل، بينما تمكن الجمالية من تحقيق فوز صعب في اللحظات الأخيرة على ميت سلسيل بهدفين مقابل هدف .

وحقق فريق الشال والمنشية الفوز على جزيرة القباب بهدفين مقابل هدف، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة ميت رومي وضيفه النصر .

وكان منية النصر صاحب صدارة المجموعة الثانية قد تغلب الأربعاء الماضى علي ضيفه القباب الصغرى بهدفين دون مقابل .

وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة الثانية :

١- منية النصر ١٥ نقطة

٢- الشال والمنشية ١٥ نقطة

٣- شها ١٠ نقاط

٤- شباب الجمالية ١٠ نقاط

٥- عزب أشمون ٩ نقاط

٦- ميت رومى ٩ نقاط

٧- النصر ٩ نقاط

٨- ميت سلسيل ٥ نقاط

٩- جزيرة القباب ١ نقاط

١٠- القباب الصغرى ٠ نقاط