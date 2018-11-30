الان تتابع بينهم صلاح ومحرز.. القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، عن لائحة أولية ضمت 34 لاعبا مرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2018، بينهم 15 عربيا.

وتقدم قائمة المرشحين العرب للجائزة، اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والدولي الجزائري رياض محرز، تجم نادي مانشستر سيتي.

وتوج محمد صلاح، باللقب عام 2017، ورياض محرز عام 2016، وينافسهما الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال الإنجليزي الذي توج قبلهما 2015، وساديو مانيه، ونابي كيتا، وكاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي.

وضمت القائمة الأولية للمرشحين للجائزة، أسماء المغاربة أيوب الكعبي “هيبي فورتشن الصيني”، وحكيم زياش “أياكس أمستردام الهولندي” وإسماعيل الحداد “الوداد البيضاوي”، والمهدي بنعطية “يوفنتوس الإيطالي”، والتونسي أنيس البدري “الترجي التونسي”، وليد سليمان “الأهلي المصري”.

ورشح للجائزة من اللاعبين العرب، الجزائريون عبد المؤمن جابو “وفاق سطيف”، وياسين براهمي “بورتو البرتغالي”، ويوسف بلايلي “الترجي التونسي”، والتونسيان طه ياسين الخنيسي “الترجي”، ووهبي الخزري “سانت إتيان الفرنسي”، والمصري أحمد جمعة “المصري البورسعيدي”، والمغربي محمود بنحليب “الرجاء البيضاوي”.

ويتم اختيار أفضل لاعب بعملية تصويت يشارك فيها أعضاء اللجنة الفنية المكلفة تطوير اللعبة في الاتحاد، ومتخصصين من وسائل الإعلام، وأساطير اللعبة في القارة السمراء ومدربو الفرق التي بلغت ربع نهائي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، فضلا عن مدربي وقادة المنتخبات الـ 54 الأعضاء في الاتحاد.

ويقام حفل توزيع الجوائز، في الثامن من كانون الثاني/يناير في دكار، وورد اسما المغربيين أشرف حكيمي “بوروسيا دورتموند الألماني”، وبنحليب ضمن قائمة من ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، فيما كان المغربي رشيد طاوسي، الذي يشرف على وفاق سطيف الجزائري، المرشح العربي الوحيد لنيل جائزة أفضل مدرب.

وورد اسم منتخب موريتانيا الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019، كالمنتخب العربي الوحيد بين ستة منتخبات مرشحة لنيل جائزة أفضل منتخب.