الزمالك يسحق الجونة ثلاثية نظيفة بالدوري المصري الممتاز

أنهي فريق الزمالك مهمته أمام ضيفه الجونة، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية القلعة البيضاء كل من، التونسي فرجاني ساسي، وعمر السعيد، ومحمود عبد المنعم كهربا، في الدقائق (49، 68، 71) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت.

وواصل الزمالك بذلك سلسلة انتصاراته، التي وصلت إلى 6 مباريات متتالية، وعزز صدارته للدوري، برصيد 32 نقطة.

بينما مني الجونة بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 16 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.