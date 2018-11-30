التشكيل الرسمي.. كاسونجو يقود الزمالك أمام الاتحاد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، محمود كهربا، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كاسونجو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من عماد السيد، حازم إمام، بهاء مجدي، محمد حسن، مصطفى فتحي، محمد إبراهيم وعمر السعيد.

واستبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري جروس الثنائي محمد أحمد “كماتشو” ومحمد عنتر .

يُذكر أن مباراة الذهاب في انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

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