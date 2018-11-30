شكرا لقرائتكم حرمان الكاميرون من تنظيم "أمم افريقيا".. والمغرب تتأهب للاستضافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 16:36

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قراراً اليوم (الجمعة) يقضي بسحب امتياز تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من دولة الكاميرون في الصيف المقبل، جاء ذلك بناءً على اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" فى غانا، وفقاً لجولات تفتيشية في الكاميرون الفترة الماضية.



ولم تؤتي حالة الاطمئنان في الاتحاد الكاميروني الذي كان يروج مسؤوليه دوماً عن سلامة الملاعب والتأهب الكامل للحدث المنتظر في الصيف المقبل الثمار، وستتجه المنتخبات الـ24 المقرر مشاركتها في البطولة إلى بلد آخر بعد القرار المفاجئ.

يأتي ذلك الموقف العاجل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إثر توتر الأحوال الأمنية في الكاميرون ونزاعات بين الانفصاليين والجيش شمال البلاد.

ورجحت تقارير أن تتقدم دولة المغرب لطلب استضافة البطولة، وهو الأمر الذي قد يلقى ترحيباً من الاتحاد الأفريقي أمام اقتراب موعد الحدث المهم، خصوصاً أن التصريحات التي سبقت القرار كانت تذهب إلى عدم وجود خطة بديلة، ووبالتالي فإن استعدادات المغرب التي تقدمت أيضاً بطلب آخر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل استضافة نهائيات كأس العالم قد يعجل بإقامتها بالمغرب في حال الاستمرار على قرار حرمان الكاميرون من التنظيم.