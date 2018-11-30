شكرا لقرائتكم الغندور يؤازر الزمالك أمام الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد خالد الغندور نجم نادى الزمالك الأسبق وطارق حامد لاعب وسط الفريق الحالى فى مدرجات ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق فى مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ16 للبطولة العربية. ويغيب طارق حامد عن الفريق الأبيض في مباراة اليوم للايقاف للحصول على الانذار الثاني. جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالإسكندرية في الشهر الماضي بهدف دون رد، سجله الكونغولي كاسونجو.

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