شكرا لقرائتكم الزمالك يهاجم الاتحاد السكندري بـ كاسونجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراته أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن إياب دور الـ16 للبطولة العربية. وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالى.. فى حراسة المرمى: محمود جنش. فى خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة. فى خط الوسط: فرجانى ساسى، محمود عبدالعزيز "زيزو"، محمود كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن. فى خط الهجوم: كابونجو كاسونجو. بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من : عماد السيد - حازم إمام - محمد إبراهيم - عمر السعيد - مصطفى فتحى - محمد حسن - بهاء مجدى. فيما استبعد الجهاز الفنى من القائمة الثنائى يوسف كماتشو و محمد عنتر .

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