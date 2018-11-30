شكرا لقرائتكم طرد جديد لـ"مارادونا" فى الدوري المكسيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض مدرب دورادوس سيناولا، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، للطرد مجددا في المباراة التي فاز بها فريقه (1-0) أمام سان لويس في ذهاب نهائي المرحلة النهائية لدوري الدرجة الثانية المكسيكي (أبرتورا 2018) المؤهلة لدوري الأضواء.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع المكسيكي إدينسون ريفيرا (ق75) ليحسم فوز فريقه في المباراة التي كان فيها دورادوس متفوقا، لكن أهدر فيها سان لويس فرصتين محققتين على الأقل للتسجيل.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سقط لاعب دورادوس، الإكوادوري فينيسيو أنجولو في منطقة الجزاء، وبحسب الفيديو لم يكن هناك خطأ، لكن مارادونا اعترض على الحكم وصرخ أيضا في وجه مدرب الخصم ودخل أرض الملعب، ما تسبب في طرده.

وبذلك، لن يتمكن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية من قيادة فريقه في مباراة الإياب المقررة الأحد المقبل أمام سان لويس