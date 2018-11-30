شكرا لقرائتكم الهلال يفوز على النفط بثنائية ويتأهل لدور الـ8 من البطولة العربية.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الهلال السعودى لدور الثمانية من البطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال"، بعد أن كرر الفوز على مضيفه النفط العراقى بنتيجة هدفين دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم بمدينة أربيل، فى اياب دور الـ16 من البطولة.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم فى العاصمة السعودية الرياض، قد انتهى بفوز الهلال 4-0.

احرز هدفى الهلال كلا من الفرنسى بافيتيمى جوميس فى الدقيقة 13، والبرازيلى كارلوس إدواردو فى الدقيقة 31.

وأهدر كلا من الفريقين ركلة جزاء فى المباراة، حيث أهدر محمد كنو للهلال فى الدقيقة التاسعة، ومحمد داوود للنفط فى الدقيقة 37.

وتعرض ليث تحسين لاعب النفط للطرد فى الدقيقة 52.



فرحة ادواردو بالهدف الثانى



هدف الهلال الثانى

الهلال يفوز على النفط

رأسية جوميس

جوميس يسجل الهدف