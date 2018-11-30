شكرا لقرائتكم كلوب يتمنى مواجهة سان جيرمان مجددا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول على صعوبة المواجهة أمام إيفرتون فى ديربى "ميرسيسايد" والمقرر له بعد غد الأحد فى الجولة الـ14 من الدورى الإنجليزى.

وتحدث كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "لم نكن نحتاج خسارة مباراة باريس سان جيرمان لكن ندخل مواجهة إيفرتون بقوة، مباراة ايفرتون هي مباراة خاصة لنا، الأداء أمام باريس؟ لم نكن جيدين".

وقال كلوب عن إيفرتون: "هم فريق مختلف كثيرا عن الموسم الماضى، أعنقد انهم لو تواجدوا فى دورى آخر كانوا سيكون ينافسون فى اوروبا، لديهم بيكفورد وهو حارس رائع، و كذلك لوكاس دينى الذى ظهر بشكل جيد هذا الموسم".

وتحدث كلوب عن ماركو سيلفا مدرب إيفرتون: "هو مدرب رائع يملك لاعبين رائعين، ريتشارليسون هو لاعب مميز حقاً، أحد المحللين أخبرنى أن المباراة ستكون سهلة و لكن هذا غير صحيح، إيفرتون هذا الموسم يلعبون بشكل جيد فى الهجوم و الدفاع".

وقال كلوب عن مواجهة باريس سان جيرمان: "كانت مباراة صعبة،كان هنالك الكثير من الأخطاء و لكن لايمكننا حمل الخسارة معنا للمباراة الثانية علينا نسيانه و التركيز على مواجهة إيفرتون لأنها ستكون معركة حقيقية، إن كان هنالك خصم أريد مواجهته بعد مواجهة باريس سان جيرمان فالبتأكيد سيكون الفريق الفرنسى نفسه".