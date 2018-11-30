شكرا لقرائتكم التعاون في مهمة صعبة أمام الفتح.. والباطن يلاقي الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض التعاون مواجهة صعبة أمام مضيفه الفتح، يوم السبت، حينما يلاقيه على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين يلتقي الجريحان الباطن وضيفه الرائد في المرحلة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون مهمة التعاون صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح، وحقق التعاون فوزاً كبيراً على مضيفه الاتفاق 4-2 في المرحلة الماضية، بعدما كان متأخراً بهدفين نظيفين لينجح في قلب النتيجة لصالحه بالفوز 4-2، ويدخل التعاون المباراة وهو في المركز السادس برصيد 15 نقطة وفوزه سيصعد به إلى المركز الرابع مؤقتاً.

وفي المقابل يدخل الفتح المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الكبير على ضيفه أحد 4-صفر، في المرحلة السابقة بعدما غاب عن الانتصارات ثلاث مراحل متتالية، ويتواجد في المركز الثامن برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز السادس.

ويبحث فريقا الباطن وضيفه الرائد عن ثلاث نقاط ستبعدهما قليلاً عن مناطق الخطر التي بانت تحاصر الفريقين، وتوقفت انطلاقة الباطن في المرحلة السابقة بعد تلقيه خسارته السادسة هذا الموسم أمام مضيفه الوحدة بنتيجة 1-صفر.

ويدخل الباطن وهو في المركز 14 برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن أحد صاحب المركز قبل الأخير، ولا يختلف وضع الرائد كثيراً عن وضع مضيفه حيث تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم في المرحلة السابقة أمام مضيفه القادسية 3-1، ويحتل الرائد المركز 13 برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن الباطن صاحب المركز 14، ونقطتين عن أحد صاحب المركز قبل الأخير.