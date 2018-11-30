شكرا لقرائتكم صيعري الحزم: هوساوي صعب.. وغوميز سيكون الهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر محمد الصيعري مهاجم الحزم الثنائي أسامة هوساوي مدافع الوحدة ومعتز مدافع الأهلي أصعب المدافعين الذين واجههم، والفرنسي غوميز سيكون هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الصيعري لـ"في المرمى": عانيت في الاتفاق ولهذا اخترت الانتقال إلى الحزم، ووجدت مدربا رائعا، وهو إيسايلا الذي أعتبره هو ومواطنه جالكا مدرب التعاون السابق أفضل من مر علي في مسيرتي.

وواصل: أعتقد أن أسامة ومعتز هوساوي أصعب المدافعين، أما بالنسبة للمهاجمين فلأن بدايتي تزامنت مع وجود ياسر القحطاني فأجده الأفضل، لأنه رائع وتحركاته دائماً خطيرة.

وختم قائلاً: أعتقد أن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال سيكون الهداف لأنه خطير ويملك الكثير من صناع اللعب الذين يساعدونه على تسجيل الأهداف.