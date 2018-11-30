شكرا لقرائتكم خبر عن بترسبورت يوضح حقيقة التعنت مع الزمالك فى إيجار ملعب مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح وليد ماهر مدير الإعلام ببترسبورت حقيقة أزمة إيجار الملعب لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى البطولة العربية، مؤكدا أن إدارة الشركة لم تتعنت مع الزمالك بل هي دائما ما تقف مع أندية الدورى المصرى وخاصة الزمالك مؤكدا أن إيجار الملعب عبارة عن 177 ألف جنيه فى مبارايات الدورى عباراة عن 80 ألف جنيه من النادى الذى طلب الاستضافة و50 ألف جنيه مقابل البث الفضائي المباشر وهناك 47 ألف جنيه نظير إعلانات الملعب وهومتفق عليه مع كافة الاندية ولكن مع تغير البطولة من الدورى الى البطولة العربية التى لا تملكها قناة اون سبورت فالتالى سيكون هناك تغيير فى اللائحة.

وقال ماهر أن نظام البطولة العربية سيتحمل النادى الذى طلب الاستضافة قيمة التكلفة كاملة وهى 177 ألف جنيه خاصة أن الاندية تحصل على مقابل مادى من الاتحاد العربى نظير المشاركة وبالتالى حددت ادارة بتروسبورت نظام معين للبطولة العربية للتكاتف مع الاندية ووضعت قيمة مالية 150 الف لايجار الملعب خلال فعاليات البطولة .

وأضاف المتحدث الإعلامي انه فى حال الحصول على 80 الف فقط كما يردد البعض سيكون ذلك مخالفة سيتم محاسبة إدارة الشركة عليها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لان هناك لوائح تنظم إدارة الملعب .

واختتم حديثه بان إدارة بترسبورت وقفت بقوة مع الأندية وانتظرت كثيرا لتحصيل الايجار من الأندية عدة شهور سواء مع إدارتها الحالية اوالسابقة.