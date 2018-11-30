شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى مستمر بين الزمالك والاتحاد بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم التعادل السلبى نتيجة أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى المقامة حاليا بملعب بتروسبورت فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية . بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع : حمدى النقاز، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة خط الوسط : فرجانى ساسى، ومحمود عبد العزيز "زيزو"، ومحمود كهربا، ويوسف أوباما، وإبراهيم حسن خط الهجوم : كاسونجو بينما بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : الهانى سليمان خط الدفاع : محمد ناصف ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق خط الوسط : نور السيد و أحمد مجدى وأحمد داودا وكريم الديب خط الهجوم : خالد قمر ورزاق سيسية بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومى مكثف لتسجيل هدف مبكر وحسم اللقاء مبكرا وتشهد الدقيقة 3 هجمة خطيرة عن طريق أوباما انتهت بتسديدة قوية لكن تدخل الدفاع السكندرى لتتحول ركلة ركنية . ويقود خالد قمر هجمة مرتدة للاتحاد السكندرى بالدقيقة 5 ويمرر الكرة لرزاق سيسيه لكن يتدخل جنش وينقذ مرمى الزمالك من فرصة محققة . ويدخل الاتحاد فى أجواء المباراة بعد الخمس دقائق الأولى التى شهدت استحواذ الزمالك على الكرة بشكل مستمر . ويتحول الأداء للعب تعاونى بين لاعبى الفريقين بتعدد التمريرات الخاطئة وينحصر اللعب فى وسط الملعب دون الاقتراب من مناطق الخطورة للزمالك أو الاتحاد .

شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى مستمر بين الزمالك والاتحاد بعد 15 دقيقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .