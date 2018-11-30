شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2001 يتلقى عرضا لخوض دورة ودية فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم منتخب مصر مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين، عرضًا لخوض دورة ودية في دبي بالإمارات، خلال شهر مارس المقبل، بمشاركة 6 فرق، اثنان من قارة أفريقيا ومثلهما من أوروبا واثنان من آسيا.

ووافق ربيع ياسين على خوض الدورة لإعداد اللاعبين بشكل جيد، لكنه ينتظر موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه المقرر له يوم 4 ديسمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفني إقامة معسكر المنتخب المقبل يوم 22 ديسمبر في القاهرة على أن يضم 30 لاعبًا، ويتخلله مباراتين وديتين مع أحد فرق الدرجة الثانية.

واتفق الجهاز الفني للمنتخب على عدم إقامة معسكرات خلال شهر نوفمبر لمنح الفرصة لاتحاد الكرة لإنهاء الدوري في هذه المرحلة السنية.