شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الشورى: مجلس الطيران اصطدم بالطعون ورسالة شكر للوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب هشام الشوري، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة العمل علي ملف الطعون الإنتخابية، والتي تكبل أيدي المسولين في الأندية وتعطل حركة العمل للمجالس المنتخبة بإرادة الجمعيه العمومية.

ووجه الشورى، الشكر بشكل خاص لوزير الرياضة علي محاولاته لعلاج الأزمات المزمنة في الرياضة المصرية، والعمل إلي الوصول إلي حلول نهائية، مؤكداً أن ملف الطعون يُعد من أخطر الملفات التي تقف حائلاً بين العمل والتطوير وتنفيذ رؤية وبرنامج المجالس الجديدة في الأندية بشكل عام، والذي يحتاج إلي إهتمام خاص من الوزارة للتخلص من هذه الآفة السلبية التى تهدد الرياضة المصرية.

وأشار الشورى، إلي أنه يعانى من أزمة الطعون مثل غيره من المجالس التى جاءت بإرادة حرة من الجمعيه العمومية، وأنه فوجئ بتقديم طعن ضده يتم النظر فيه حاليا، موضحاً أنه يحترم كل الآراء ورؤية كل طرف في الدفاع عن حقه من وجهة نظره. وأوضح رئيس نادي الطيران، أنه حرص علي طرح مبادرة "لم الشمل" لأسرة نادي الطيران بعد فوزه في السباق الإنتخابي، حيث دعا جميع المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق، وتم عقد جلسة للتأكيد علي أن نادي الطيران هو البيت الذي يجب أن يزول منه أي خلاف وأن يكون هناك ترابط من أجل العمل والبناء وخدمة الأعضاء.

وواصل رئيس نادي الطيران حديثه قائلاً: سددنا الكثير من الإلتزمات لتسير عجلة البناء داخل النادي..وجدولة بعض المستحقات، وعملنا كمجلس إدارة بالتوزاى من خلال العمل علي الإنشاء والتطوير وتسديد المتاخرات والإلتزامات، والعمل علي إيجاد موارد جديدة لضخ