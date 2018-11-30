شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يسمح للجماهير بحضور مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة نادى الزمالك على حضور الجماهير المتواجدة أمام مقر النادى لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها مساء اليوم بالبطولة العربية. وحضر رئيس الزمالك لمقر النادى بعد علمه بتجمهر الجماهير أمام البوابة الرئيسية لحضور لقاء الاتحاد وبعد دخوله بوقت قليل طلب من الأمن المتواجد السماح للجماهير بدخول للنادى تمهيدا لاستقلال الأتوبيسات التى ستنقلهم لملعب بتروسبورت لحضور المباراة.

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