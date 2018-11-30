شكرا لقرائتكم خبر عن هتافات متبادلة بين جمهور الاتحاد والزمالك قبل موقعة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرجات ملعب بتروسبورت هتافات متبادلة بين جماهير ناديى الزمالك والاتحاد السكندرى قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن إياب دور الـ 16 للبطولة العربية . وهاجمت جماهير الاتحاد السكندري، نظرائهم بالزمالك قبل مباراة الفريقين ورد جمهور الأبيض، بهتافات : "احنا الزمالك ولا نسيتوا؟.. واحد أتنين تلاتة أربعة خمسة ولا نسيتوا الخمسة؟". وواصل جمهور الزمالك هتافاته بقول :"اقعدوا مؤدبين يا كدابين"، ليرد جمهور الاتحاد بهتافات:"البت بيضا" ليواصل جمهور الفريقين وصلة من الهتافات المتبادلة. فيما تواجد محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك في مقصورة ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق الأبيض فى مباراة الاتحاد بعد استبعاده من القائمة النهائية للمباراة من جانب الجهاز الفنى. جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالإسكندرية الشهر الماضي بهدف دون رد، سجله الكونغولي كاسونجو.

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