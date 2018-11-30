شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعبا يمثلون مصر فى بطولتى النيل الدولية والعربية للكانوى والكياك بالاقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد الكانوى والكياك على اختيار 25 لاعبا من الكبار والناشئين لتمثيل منتخبنا الوطنى فى بطولتى النيل الدولية الأولى والعربية التاسعة والتى تنظمها مصر خلال الفترة من 9 حتى 14 ديسمبر المقبل بمحافظة الاقصر تحت وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى ومحافظ الاقصر اللواء مصطفى الهم .

ويعد اللاعب الدولى على حسن من أبرز لاعبينا الذين سيشاركون فى المنافسات حيث سبق له التأهل الى الدور نصف النهائى بدورة العاب البحر المتوسط فى مدينة تراجونا الاسبانية وصعد ايضا للمربع الذهبى فى بطولة العالم للشباب وتحت 23 عاما التى اقيمت فى بلغاريا يوليو الماضى .

ويؤدى منتخبنا الوطنى تدريباته يوميا وسط معنويات مرتفعة للغاية لتحقيق نتائج ايجابية استعدادا للبطولة، وذلك حتى موعد سفر الفريق الى محافظة الاقصر للمشاركة فى المنافسات.

وتأكدت مشاركة 17 دولة فى البطولتين حتى الان وهى السويد وبولندا وأسبانيا والسنغال ونيجيريا وسيشل وكينيا والسودان وجيبوتى وتونس والصومال والكويت والجزائروالمغرب وفلسطين والعراق وساوتوما .

كما اكد نئاب رئيس الاتحاد الدولى للكانوى والكياك على حضوره للبطولة بالاضافة الى مجموعة اخرى من المسئولين مستشار رئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد الافريقى للعبة ورئيس الاتحاد العربى وخبير الاتحاد الدولى ومدير تنمية الكانوى والكياك بافريقيا وسكرتير الاتحاد الافريقى .