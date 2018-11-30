شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حلمي طولان وثلاثي الاتحاد يلبون نداء جمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هتف جمهور الزمالك، لحلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري، قبل مباراة الفريقين التي ستقام علي استاد بتروسبورت، في اياب دور الـ16 بالبطولة العربية.

وتوجه حلمي طولان لجمهور الزمالك بعد الهتاف له ثم هتف جمهور الفريق الأبيض للثلاثي خالد قمر وأحمد داوودا ورزاق سيسيه لاعبو القلعة البيضاء فى المواسم الأخيرة.