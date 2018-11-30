رياضة | بث حي تابع Abu Dhabi مباراة الزمالك والاتحاد اليوم لحظة بلحظة بث مباشر - الزمالك والاتحاد بث مباشر Yalla Shoot يلا شوت

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يلا شوت جوال معلومات عن الزمالك والاتحاد السكندري اون لاين اليوم الزمالك Vs الاتحاد السكندري، البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16)، القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2، الملعب : استاد بترو سبورت، المعلق : عصام عبده، نتيجة مباراة الذهاب : الاتحاد السكندري (0-1) الزمالك.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كورة اون لاين الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر لايف الزمالك والاتحاد اليوم الجمعة 30-11-2018 في كأس زايد للأندية الأبطال، وموعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم في تمام الـ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين، والـ 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

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