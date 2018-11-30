رياضة | الزمالك MATCH| مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر 30-11-2018 كأس زايد للأندية الأبطال| يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر 30-11-2018 كأس زايد للأندية الأبطال

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مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر 30-11-2018 كأس زايد للأندية الأبطال

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مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر 30-11-2018 كأس زايد للأندية الأبطال

تعرف علي موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

البطولة : البطولة العربية للاندية

القنوات الناقلة : ابو ظبي الرياضية 2

معلق المباراة : عصام عبده

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر 30-11-2018 كأس زايد للأندية الأبطال