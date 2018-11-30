رياضة | يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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أعلن المدين الفني لنادي “الزمالك” قائمة الفريق، التي سوف تواجه نادي “الإتحاد” السكندري فى بطولة “كأس زايد للأندية الأبطال”، و سوف تقام المباراة يوم “الجمعة”، على ملعب “بترو سبورت”، وأعلن “كريستيان جروس” المدير الفني لنادي “الزمالك”، القائمة التي شهدت غياب (8) لاعيبين، فيما شهدت عودة اللأعب “حازم إمام” كابتن الفريق، واللأعب “محمد عبد الغني” الذى غاب عن قائمة الفريق المباراة الماضية امام نادي “الجونة” بسبب الإيقاف المحلي.

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وكانت الغيابات التي شهدتها قائمة الفريق لمباراة الغد كالتالي:-

“محمد حمدي (الونش) للإصابة، وغياب اللأعب “طارق حامد” للإيقاف، وأيمن حفني، وأحمد أبو الفتوح، وأحمد مدبولي، ومحمود عبد العاطي (دونجا)، وحميد أحداد، وعمر صلاح” لأسباب فنية.

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وكانت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمي “محمود عبد الرحيم (جنش)، وعماد السيد.

خط الدفاع “محمود علاء، وحمدي النقاز، وبهاء مجدي، ومحمد عبد الغني، وحازم إمام، ومحمد أحمد (كماتشو).

خط الوسط “فرجاني ساسي، محمد حسن، محمد عنتر، محمود عبد العزيز، وإبراهيم حسن، ومحمد عبد العزيز، محمود عبد المنعم (كهرباء)، عبد الله جمعة، يوسف أوباما، مصطفي فتحي.

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يذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين إنتهت بنتيجة هدف مقابل لاشيْ لصالح نادي “الزمالك، ويمر نادي “الزمالك” بفترة فنية مذهلة من مجموعة إنتصارات متتالية، ومستوي فني ثابت، وتركيز اللأعيبين فى الأمور الفنية، جعل من عودة “مدرسة الفن والهندسة” قريبة المنال” لن نقول بأن نادي “الزمالك” فتح أبواب المدرسة حالياً، لكننا نقول انه فى الطريق الصحيح للعودة للبطولات التي تعتبر المتنفس الوحيد للجمهور الأبيض، هل سيستمر الزمالك على هذا الطريق الصحيح، ام نري ما يخرجه للطريق الخطأ، نتمي كمحبين للكورة المصرية، ان نري عودة نادي “الزمالك” مرة آخري، للمنافسة والتألق، حتي نستطيع مشاهدة دوري افضل وأقوي.