رياضة | يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

يواجه فريق الزمالك المصري ضيفه فريق الاتحاد السكندري المصري في مساء يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

ولم يعرف فريق الزمالك طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها الفارس الأبيض، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

وينتظر فريق الزمالك أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق الاتحاد السكندري، حيث يواجه فريق الزمالك في المباراة الأولى ضيفه فريق المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

وفي المباراة الثانية سوف يخوض فريق الزمالك ذهاب الدور التمهيدي المؤهل إلى بطولة كأس الإتحاد الأفريقي، وفي المباراة الثالثة سوف يخوض فريق الزمالك إياب الدور التمهيدي المؤهل إلى البطولة ذاتها، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق بتروجيت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الزمالك في هذه المباراة على النحو التالي: محمود عبد الرحيم جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي / طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا / كاسونجو كابونجو.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق الاتحاد السكندري طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 6 مباريات خاضها الفريق السكندري، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الاتحاد السكندري إلى الخسارة في أربع مباريات أخرى، كما سقط فريق الاتحاد السكندري في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الزمالك مع ضيفه فريق الاتحاد السكندري عبر قناة AD Sports HD1 المجانية بصوت المعلق عصام عبده، وذلك في تمام الساعة 19:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 20:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضاً الساعة 21:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD