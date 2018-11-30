الامارات | شباب الأهلي والنصر.. ديربي اختبار الكبار

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والنصر.. ديربي اختبار الكبار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شباب الأهلي والنصر تعادلا ذهاباً وإياباً الموسم الماضي. تصوير: أسامة أبوغانم

يختبر شباب الأهلي قدراته في الاقتراب من صدارة دوري الخليج العربي، عندما يلتقي النصر الساعة 7:30 مساء اليوم على ملعبه في العوير، في ختام الجولة الـ11 لدوري الخليج العربي، إذ سيكون أبرز ما يجعل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا يشعر بالقلق هو نتائج شباب الأهلي أمام «الكبار» في الموسم الحالي.

ولم يحقق صاحب الأرض أي فوز على الأندية التي تنافس في صدارة لائحة الترتيب، إذ خسر أمام الشارقة والعين والجزيرة، بينما تعادل مع الوحدة، أما أبرز المباريات التي حقق فيها الفوز فكانت على حساب الوصل، الذي يعيش فترة سلبية بتراجع نتائجه، لذلك سيكون «الديربي» اختباراً حقيقياً لقدرات شباب الأهلي في الاستمرار في المنافسة بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق مع الأرجنتيني أروابارينا.

ويخوض شباب الأهلي مواجهة النصر بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم الفريق أبرز مبارياته في الموسم الحالي، في الجولة الماضية بالفوز 5-صفر خارج أرضه على الظفرة، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، بينما أصبحت صفوف الفريق شبه مكتملة بعودة أحمد خليل، إلى جانب شفاء الأرجنتيني فيكيو، بينما يعد عبدالعزيز صنقور الغائب الوحيد.

ويأمل النصر أن يستعيد الانتصارات، التي توقفت بالتعادل أمام بني ياس، ويراهن «الأزرق» على المهاجم الإسباني نيغريدو في قيادة النصر للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى.

ويدخل «العميد» المواجهة، بهدف الحفاظ على النتائج الجيدة التي حققها في آخر ست جولات، خصوصاً أن النصر خسر أول أربع جولات، قبل أن يحقق الفوز في ثلاث مباريات ويتعادل في مثلها.

ويأمل الفريقان كسر نتيجة التعادل التي كانت سمة مباراتيهما الموسم الماضي، إذ انتهى الذهاب على الملعب نفسه الذي يستضيف مباراة اليوم بالتعادل 1-1، بينما تعادل الفريقان دون أهداف في الإياب على استاد آل مكتوم.

الغيابات:

شباب الأهلي: عبدالعزيز صنقور.

النصر: أحمد شامبيه.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.